Умер бывший главный архитектор Петербурга 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по градостроительству и архитектуре города, мужчина умер после продолжительной болезни.

Викторов был главным архитектором с 2001 по 2004 год. За время его руководства были одобрены проекты нового футбольного стадиона в западной части Крестовского острова, станций метрополитена Фрунзенского радиуса, аэропорта «Пулково», а также проведены конкурсы на лучшее архитектурное решение по развитию территории острова «Новая Голландия».