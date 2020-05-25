Умер бывший главный архитектор Петербурга 

Скончался бывший главный архитектор Санкт-Петербурга Александр Викторов. Ему было 65 лет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по градостроительству и архитектуре города, мужчина умер после продолжительной болезни.
Викторов был главным архитектором с 2001 по 2004 год. За время его руководства были одобрены проекты нового футбольного стадиона в западной части Крестовского острова, станций метрополитена Фрунзенского радиуса, аэропорта «Пулково», а также проведены конкурсы на лучшее архитектурное решение по развитию территории острова «Новая Голландия».
NEWS.ru писал, что скончался легендарный цирковой артист Тамерлан Нугзаров. Ему было 77 лет. Миллионы зрителей запомнили его в роли маршала Жукова в спектакле «Салют Победы!».