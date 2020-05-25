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Россияне сказали, что думают о новом поводе для блокировки счетов 

Лера Букина 59 минут назад
Россияне сказали, что думают о новом поводе для блокировки счетов
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе. Им был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, блокировка счетов будет ли останавливать мошенников заниматься недобросовестной деятельностью в период пандемии?».
Большинство участников (89%) считают, что мошенников этим не остановить, поскольку они детально продумывают каждый свой шаг.
Однако 7% опрошенных придерживаются другого мнения. Они верят в эффективность данной меры.
4% россиян затруднились ответить на вопрос.
В опросе приняли участие 5215 человек.
В России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 появились новые основания для блокировки банковских счетов. Об этом сообщают «Известия».
В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) изданию сообщили, что в ситуации распространения коронавирусной инфекции антиотмывочные меры были приоритизированы и выделены сферы вероятной активизации недобросовестной деятельности.
Таковыми в службе считают производство и оборот продукции медицинского назначения, реализацию товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий и выделение бюджетных средств на поддержку бизнеса и населения.
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Комментарии
Общество , Росфинмониторинг
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