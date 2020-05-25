Соловьев хочет устроить поединок Познера и Михалкова 

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Конфликт между Познером и Михалковым, как сообщал «Рамблер», возник на фоне программы режиссера «Бесогон-ТВ» о грядущей всеобщей чипизации населения земли.

Журналист раскритиковал позицию авторов программы, заявив, что доверчивому зрителю, поверившему в сказанное, мог быть нанесен существенный вред. Позже стало известно, что Познер написал письмо Михалкову и предложил ему провести дебаты.

Михалков в свою очередь ответил, что дебаты не имеют смысла, поскольку его позиция хорошо известна Познеру.