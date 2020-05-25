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Соловьев хочет устроить поединок Познера и Михалкова 

Павел Тиунов 1 час назад
Соловьев хочет устроить поединок Познера и Михалкова
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не прочь был бы провести дебаты между Владимиром Познером и Никитой Михалковым. При этом он выразил уверенность, что стать модератором в «Поединке» ему не позволит Познер из-за личной неприязни.
Конфликт между Познером и Михалковым, как сообщал «Рамблер», возник на фоне программы режиссера «Бесогон-ТВ» о грядущей всеобщей чипизации населения земли.
Журналист раскритиковал позицию авторов программы, заявив, что доверчивому зрителю, поверившему в сказанное, мог быть нанесен существенный вред. Позже стало известно, что Познер написал письмо Михалкову и предложил ему провести дебаты.
Михалков в свою очередь ответил, что дебаты не имеют смысла, поскольку его позиция хорошо известна Познеру.
«Вот такие дебаты я бы провел. Хотя, уверен, что Познер бы не согласился участвовать в Поединке. Уж очень он меня не любит», -написал Соловев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
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Комментарии 1
Общество , Владимир Познер , Владимир Соловьев , Никита Михалков
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