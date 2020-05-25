Эпидемия затухает: новые данные по COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 8,9 тыс. случаев COVID-19, выздоровели полностью 5,5 тыс. пациентов. Менее трети новых случаев приходятся на Москву, при этом позиции в тройке лидеров по приросту сохраняют Подмосковье и Петербург. Всего в РФ зафиксировано 353,4 тыс. человек с коронавирусной инфекцией.

Число случаев выявленных коронавируса в России возросло за сутки на 8946 — о новых пациентах сообщают 83 региона страны. При этом у 43,7% клинических проявлений COVID-19 не наблюдалось, передает оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в РФ составляет с начала распространения инфекции 353 427 человек. Охвачены все 85 регионов страны. При этом за минувшие сутки зафиксировано 92 летальных исхода, общее число жертв пандемии в России составляет 3633.

Полностью выздоровевших гораздо больше — 118 798 человек за все время, а за прошедшие 24 часа выздоровели 5499 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено за отчетный период в Москве — 2560 пациентов, это менее трети от общероссийского прироста. На втором месте Московская область, 831 новый случай за сутки, на третьем — Санкт-Петербург с 374 выявленными.

279 и 229 новых пациентов с коронавирусом — в Свердловской и Нижегородской областях. Более чем в 10 регионах страны прирост составил более 100 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в целом по России снижается количество ежедневно выявленных случаев коронавируса. Не сбылся ни один из «страшных прогнозов» по распространения заболевания среди россиян.

Попова также обратила внимание на то, что нельзя «впадать в эйфорию» — следует постепенно снимать ограничительные меры.

«Сегодня важно выходить осторожно, аккуратно, и мы так и делаем. Главное в эйфорию не впасть. Все меры сработали таким образом, чтобы основная часть населения не была затронута этим вирусом. У нас количество пострадавших от него очень невысокое, в удельном весе одно из небольших в мире», — добавила глава ведомства.

К процессу снятия ограничений, по ее словам, готовы 44 российских региона из 85.

«44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — заверила она.

Попова заметила, что 11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней, только девять российских субъектов могли приступить к этому процессу. 20 мая премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что к первому этапу снятия ограничений могут приступить всего 17 регионов страны.

«Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап, у нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», — пояснила Попова.

Ранее она отметила, что независимо от характера принятых мер говорить о полном прекращении распространения коронавируса нельзя. Риски возникновения новых очагов заражения будут сохраняться.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — подчеркнула главный санитарный врач РФ.

Еще в начале марта директор Института медицинской паразитологии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Лукашев рассказывал о симптомах COVID-19.

«В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита, при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный. Второй важный момент — в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, 39°C наблюдается очень редко», — подчеркнул ученый.

Главный способ профилактики коронавирусной инфекции — мытье рук, власти всех стран мира призывают граждан внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от COVID-19. Предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этилового спирта, такое содержание наличествует в том числе и в крепком одеколоне), не забывать о регулярной уборке, а в общественных местах соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску.