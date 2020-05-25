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В России выздоровел каждый третий заразившийся коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В РФ выздоровел каждый третий заразившийся COVID-19
Фото: РИА Новости
Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 118 тыс. 798 человек, доля выписанных от общего числа заразившихся в стране составляет 33,6%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Кроме того, в Москве за сутки вылечили в 1,5 раза больше пациентов с коронавирусом, чем выявили. Суточный рост в столице, как и днем ранее, составил 1,6%. Всего в Москве, по последним данным, заразились 166 тыс. 473 человека, из них уже выздоровели 53 586, умерли 2 034, передает ТАСС.
За минувшие сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 353 тыс. случаев заболевания.
Таким образом в России десятый день подряд выявляют не более 10 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки. Суточный рост составил 2,6%, как и днем ранее.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Москва
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