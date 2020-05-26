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Сахалин перешёл к третьему этапу снятия ограничений 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Сахалин перешёл к третьему этапу снятия ограничений
Фото: ТАСС
Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений. С 26 мая на Сахалине и Курилах откроются рестораны, кафе и столовые. Соответствующий указ подписал губернатор области Валерий Лимаренко.
Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Отмечается, что для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе, заведения общественного питания будут работать с ограничениями.
«На предприятиях запрещено курить кальян, проводить массовые мероприятия (банкеты и фуршеты), а также организовывать шведские столы», — говорится в сообщении.
Заведения общепита смогут работать с 7:00 до 21:00, при этом в помещениях необходимо установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга.
«За одним столом должны находиться не более 2 человек. В помещении смогут собираться не более 50 человек. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений», — рассказали в региональном правительстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ряд российских регионов уже достигли некоторых показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Валерий Лимаренко , Роспотребнадзор , Сахалинская Область
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