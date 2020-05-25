СМИ в России предложили запретить освещать коронавирус

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Вирусолог заявил, что «ситуация сейчас под контролем, а выявляемость около 3%».

«Я считаю, что вообще надо взять и запретить всем СМИ любые разговоры на тему коронавируса. Есть федеральный штаб и региональные штабы, и только их информацию давать в массы, иначе все это будет бесконечно», — подчеркнул он.

Филатов напомнил, что клинических проявлений коронавируса нет у 45% людей с подтвержденным диагнозом, и их организмы «сосуществуют с ним спокойно и хорошо».

«У них нет заболевания! А СМИ создают в эфире катастрофу. Возьмите другой какой-нибудь возбудитель и обследуйте людей на него — вы его найдете. Будет еще один повод для катастрофы», — уверен он.

Как сообщал «Рамблер», по последним данным, число случаев коронавируса в России достигло 353 427, 118 798 человек уже выздоровели, 3633 скончались.