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Число смертей от коронавируса в России достигло недельного минимума 

Lenta.ru 37 минут назад
Число смертей от коронавируса в РФ достигло минимума
Фото: ТАСС
За последние сутки в России скончались 92 пациента с коронавирусом, что стало минимальным показателем с 18 мая. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в понедельник, 25 мая.
Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что стало максимальным показателем с начала эпидемии. Общее число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,6 тысячи. В мире от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 345 060 человек.
За последние сутки в стране зафиксировали 8946 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее в понедельник академик РАН Лео Бокерия заявил, что окончания эпидемии COVID-19 в стране можно ожидать к концу лета. Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов также высказал мнение, что лето россияне «еще проведут вместе с этой болезнью».
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Общество , РАН
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