Число смертей от коронавируса в РФ достигло минимума

За последние сутки в России скончались 92 пациента с коронавирусом, что стало минимальным показателем с 18 мая. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в понедельник, 25 мая.

Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что стало максимальным показателем с начала эпидемии. Общее число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,6 тысячи. В мире от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 345 060 человек.

За последние сутки в стране зафиксировали 8946 новых случаев заражения коронавирусом.