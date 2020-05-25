Пока вы спали: въезд в Крым станет «платным» 

Обсерваторы в Крыму станут платными

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ , согласно которому с 24 мая пребывание в обсерваторах стало платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.

«Обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования. (…) Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами», — говорится в тексте указа.

При этом документом установлено, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем тех, кто прибыл в командировку, оплачиваются работодателем.

Предсказаны отрицательные цены на газ

Цены на газ в Европе могут опуститься до отрицательных значений в связи со снижением спроса из-за коронавируса, заполнением хранилищ и на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным, которые привело издание, хранилища газа в Европе заполнены на 70% против 56% год назад, а 22 мая цена газа на TTF с поставкой следующим днем опустилась до нового исторического минимума.

«Отрицательные цены возможны в том случае, если ограничения в логистике или хранении сырья становятся особенно острыми. В принципе, это как раз сейчас относится к европейскому рынку газа», — пояснил профессор финансов Хьюстонского университета Крэйг Пирронг.

Названы имена участников перестрелки в Москве

Среди девяти человек, задержанных сотрудниками правоохранительных органов после перестрелки у жилого комплекса «Ясный» в Москве, оказался боец ММА Джамбулат Балиев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, после перестрелки, которая произошла 24 мая и попала на видео, были задержаны Вадим Русанов, Максим Евлампиев и Герман Титенок.

Участниками конфликта также считают задержанных Жамалая Тепсуева, Хусейна Сулейманова, Турпала Манцаева, Джамбулата Балиева, Магомеда Хачукаева. В результате инцидента пострадал Николай Седов , отмечает издание.

Стало известно о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Следующим этапом снятия ограничений, введенных в Москве для предотвращения распространения коронавируса, станет открытие объектов торговли непродовольственными товарами, а затем — сферы бытовых услуг. Об этом РИА Новости заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Он отметил, что в этих сферах занято очень большое количество людей. Непродовольственную торговлю Ефимов назвал одним из ключевых элементов в цепочке от производителя до потребителя, а по поводу сферы услуг заявил, что «современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые она предлагает».

В России предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Госдуму внесен законопроект, предлагающий начислять надбавку пенсии не с 80 лет, а с 75. Об этом со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова пишет РИА Новости.

Парламентарии предложили внести изменения в закон и предоставить повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости не с 80, а с 75 лет.