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Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков 

Lenta.ru и ещё 25 1 час назад
Главврач рассказал о массовом увольнении
Фото: Евромакс, Москва / YouTube
Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 26 мая.
По его словам, сначала врачи не являлись на работу из-за страха заразиться, а после получения отметок о прогулах начали писать заявления об уходе. Сколько именно сотрудников уволилось, он не уточнил.
«Та истерия, которая идет сейчас с телеэкранов, влияет и на наших сотрудников, не все выдерживают такое давление и просто-напросто отказываются работать», — посетовал Накатис.
Он уточнил, что не менее 30 из 480 сотрудников больницы уже переболели коронавирусом.
Главврач также рассказал, что в медицинских учреждениях города в начале эпидемии не было в достаточном количестве средств индивидуальной защиты.
«Мы оказались в ситуации, когда каждый главный врач, как в ларьке, торговался за приобретение средств индивидуальной защиты», — рассказал он.
26 мая глава региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто сообщил, что в Петербурге более трех тысяч медиков заразились коронавирусом, восемь из них умерли.
19 мая в Якутии врача-инфекциониста Ленской районной больницы затравили и довели до увольнения после жалобы губернатору на нехватку средств индивидуальной защиты в учреждении. 17 мая сотрудники Гудермесской районной больницы в Чечне пожаловались на недостаток масок, перчаток и других средств защиты.
С начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у более 13,7 тысячи жителей Петербурга.
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Общество , Евгений Шляхто , Интерфакс , Санкт-Петербург
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