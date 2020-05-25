Беременным хотят назначить ежемесячные выплаты 

Беременным гражданкам России следует выплачивать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Таково, как сообщает News.ru, предложение общественного движения «За жизнь!».

Некоторое время назад движение «За жизнь!» направило обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину

В его тексте сказано, что стресс, неопределенность и тревога за будущее, вызванные пандемией коронавирусной инфекции и экономическим кризисом, причиной которого она стала, негативно сказываются на протекании беременности, а порой и вовсе приводят к отказу от рождения или воспитания ребенка.

«В результате усугубляются и демографические проблемы», — отмечается в обращении.

В этой связи движение «За жизнь!» призвало председателя правительства выплачивать россиянкам, которые встанут на учет по беременности, социальную помощь в размере не ниже прожиточного минимума, то есть, как сообщал «Рамблер», чуть более 10 тысяч рублей. Выплату предложено производить раз в месяц до рождения ребенка.