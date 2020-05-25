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Беременным хотят назначить ежемесячные выплаты 

Артём Кульша и ещё 1 57 минут назад
Беременным хотят назначить ежемесячные выплаты
Фото: Рамблер
Беременным гражданкам России следует выплачивать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Таково, как сообщает News.ru, предложение общественного движения «За жизнь!».
Некоторое время назад движение «За жизнь!» направило обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину.
В его тексте сказано, что стресс, неопределенность и тревога за будущее, вызванные пандемией коронавирусной инфекции и экономическим кризисом, причиной которого она стала, негативно сказываются на протекании беременности, а порой и вовсе приводят к отказу от рождения или воспитания ребенка.
«В результате усугубляются и демографические проблемы», — отмечается в обращении.
В этой связи движение «За жизнь!» призвало председателя правительства выплачивать россиянкам, которые встанут на учет по беременности, социальную помощь в размере не ниже прожиточного минимума, то есть, как сообщал «Рамблер», чуть более 10 тысяч рублей. Выплату предложено производить раз в месяц до рождения ребенка.
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Комментарии
Общество , Михаил Мишустин
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