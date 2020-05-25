Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео 

На лестничной площадке многоквартирного дома в Самаре обнаружили дикобраза, животное пряталось за мусоропроводом. Оказавшись на улице, экзотический зверь скитался по подвалам и в итоге забрел в подъезд.

Для поимки дикобраза местные жители вызвали зоологов. Непрошеный гость упорно не хотел прощаться со свободой, специалистам пришлось приложить усилия, чтобы поймать крупного грызуна: он щетинился и пытался убежать от людей. Но силы оказались не равны, и дикобраз был вынужден сдаться. Сейчас его поместили в питомник, где уже проживает один его из сородичей.