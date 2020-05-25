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Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
На лестничной площадке многоквартирного дома в Самаре обнаружили дикобраза, животное пряталось за мусоропроводом. Оказавшись на улице, экзотический зверь скитался по подвалам и в итоге забрел в подъезд.
Для поимки дикобраза местные жители вызвали зоологов. Непрошеный гость упорно не хотел прощаться со свободой, специалистам пришлось приложить усилия, чтобы поймать крупного грызуна: он щетинился и пытался убежать от людей. Но силы оказались не равны, и дикобраз был вынужден сдаться. Сейчас его поместили в питомник, где уже проживает один его из сородичей.
Общество , Видео , Самара
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