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«Мразь нацистская»: Соловьев ополчился на Гордона 

Мария Иванова и ещё 9 29 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона «нацистской мразью» и отказался давать ему интервью. Об этом он заявил в своей программе «Воскресный вечер», выпуск опубликован на YouTube-канале «России 24».
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Как писал «Рамблер», ранее Гордон взял интервью у бывшего руководителя ополченцев Игоря Гиркина и заявил, что побеседовал бы и с Соловьевым.
«Он, оказывается, у меня хочет интервью взять. <…> Эта такая же глупость, что Гордон хочет взять у меня интервью, как если бы [идеолог нацизма Юлиус] Штрейхер позвонил [диктору Юрию] Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался бы взять у него интервью», — заявил ведущий.
Он назвал себя и других российских журналистов наследниками Левитана.
«А ты, мразь нацистская, наследник Штрейхера. И никогда это не путай и не надейся никогда, что я дам тебе интервью. Я презираю тебя и твоих хозяев. Понятно сказал?» — обратился Соловьев к Гордону.
Он потребовал, чтобы Гордон забыл о любых попытках связаться с ним и взять у него интервью.
Комментарии 1775
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Игорь Гиркин , Дмитрий Гордон
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