Все новости на карте

Как писал «Рамблер», ранее Гордон взял интервью у бывшего руководителя ополченцев Игоря Гиркина и заявил, что побеседовал бы и с Соловьевым.

«Он, оказывается, у меня хочет интервью взять. <…> Эта такая же глупость, что Гордон хочет взять у меня интервью, как если бы [идеолог нацизма Юлиус] Штрейхер позвонил [диктору Юрию] Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался бы взять у него интервью», — заявил ведущий.

Он назвал себя и других российских журналистов наследниками Левитана.

«А ты, мразь нацистская, наследник Штрейхера. И никогда это не путай и не надейся никогда, что я дам тебе интервью. Я презираю тебя и твоих хозяев. Понятно сказал?» — обратился Соловьев к Гордону.

Он потребовал, чтобы Гордон забыл о любых попытках связаться с ним и взять у него интервью.