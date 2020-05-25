Телеведущий Владимир Соловьев назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона «нацистской мразью» и отказался давать ему интервью. Об этом он заявил в своей программе «Воскресный вечер», выпуск опубликован на YouTube-канале «России 24».
Как писал «Рамблер», ранее Гордон взял интервью у бывшего руководителя ополченцев Игоря Гиркина и заявил, что побеседовал бы и с Соловьевым.
«Он, оказывается, у меня хочет интервью взять. <…> Эта такая же глупость, что Гордон хочет взять у меня интервью, как если бы [идеолог нацизма Юлиус] Штрейхер позвонил [диктору Юрию] Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался бы взять у него интервью», — заявил ведущий.
Он назвал себя и других российских журналистов наследниками Левитана.
«А ты, мразь нацистская, наследник Штрейхера. И никогда это не путай и не надейся никогда, что я дам тебе интервью. Я презираю тебя и твоих хозяев. Понятно сказал?» — обратился Соловьев к Гордону.
Он потребовал, чтобы Гордон забыл о любых попытках связаться с ним и взять у него интервью.