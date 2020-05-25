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Жившую в перинатальном центре с рождения девочку забрали из больницы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Жившую в перинатальном центре с рождения девочку забрали
Фото: ТАСС
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
«Нет, эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», — передает РИА «Новости» ответ Ярославской, на вопрос, находится ли девочка до сих пор в центре в период самоизоляции.
В апреле столичные власти сообщали, что рассматривается возможность передачи ребенка в семью родственников или замещающую семью. На тот момент девочка оставалась в перинатальном центре, где она находилась с самого рождения.
Напомним, в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина.
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Комментарии
Общество , Другое , Анна Кузнецова , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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