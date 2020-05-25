Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020 

Евгения Сапожникова составила топ-лист самых ожидаемых фильмов 2020-го года.

1. "Не время умирать", режиссер Кэри Фукунага;

3. "Чудо-женщина: 1984", режиссер Петти Дженкинс;

4. "Мулан", режиссер Ники Каро;

Съемки многих фильмов были приостановлены, а даты релизов перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса по всему миру. Однако некоторые из них выйдут совсем скоро.