Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020 

Евгения Сапожникова составила топ-лист самых ожидаемых фильмов 2020-го года.
1. "Не время умирать", режиссер Кэри Фукунага;
2. "Новые мутанты", режиссер Джош Бун;
3. "Чудо-женщина: 1984", режиссер Петти Дженкинс;
4. "Мулан", режиссер Ники Каро;
5. "Тихое место 2", режиссер Джон Красински;
6. "Форсаж 9", режиссер Джастин Лин;
7. "Морбиус", режиссер Даниэль Эспиноса;
8. "Веном", режиссер Рубен Флейшер;
9. "Черная вдова", режиссер Кейт Шортланд;
Съемки многих фильмов были приостановлены, а даты релизов перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса по всему миру. Однако некоторые из них выйдут совсем скоро.