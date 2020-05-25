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Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020 

Вадим Дроздов 19 минут назад
Евгения Сапожникова составила топ-лист самых ожидаемых фильмов 2020-го года.
1. "Не время умирать", режиссер Кэри Фукунага;
2. "Новые мутанты", режиссер Джош Бун;
3. "Чудо-женщина: 1984", режиссер Петти Дженкинс;
4. "Мулан", режиссер Ники Каро;
5. "Тихое место 2", режиссер Джон Красински;
6. "Форсаж 9", режиссер Джастин Лин;
7. "Морбиус", режиссер Даниэль Эспиноса;
8. "Веном", режиссер Рубен Флейшер;
9. "Черная вдова", режиссер Кейт Шортланд;
Съемки многих фильмов были приостановлены, а даты релизов перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса по всему миру. Однако некоторые из них выйдут совсем скоро.
Общество , Видео , Рубен Флейшер , Даниэль Эспиноса , Кейт Шортланд , Джош Бун , Джастин Лин , Джон Красински
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