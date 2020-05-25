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Они среди нас: ученые рассказали о суперраспространителях коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 1 31 минуту назад
Они среди нас: найдены суперраспространители COVID-19
Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress
Исследователи считают, что нашли один из ключевых факторов, определяющих число заражений в разных странах.
Сильно отличающиеся показатели заражения COVID-19 в разных странах объясняются не иммунитетом населения и не штаммами вируса, а существованием в некоторых из них суперраспространителей заболевания.
Такое предположение выдвинул аргентинский исследователь из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико, изучая статистику случаев инфицирования.
Суперраспространителем может стать человек, переносящий болезнь как бессимптомно, так и в более тяжелой форме, который получил высокую вирусную нагрузку.
Как объяснил заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев, это объясняется тем, что вирус в организме заражает одну клетку.
«Тут нет никакой особенности коронавирусов, это чистая арифметика», — цитируют «Известия» эксперта.
Большая способность к передаче заболевания окружающим действительно может быть у людей, которые сами имеют высокое число зараженных клеток.
Ранее ученые из Франции и Германии установили, что коронавирусная инфекция способна проникать в мозг пациентов, приводя к гибели нейронов и к развитию нейродегенеративных заболеваний.
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Комментарии
Общество , газета "Известия"
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