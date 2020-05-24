В российской психбольнице произошла вспышка COVID-19

У восьми пациентов и пяти сотрудников психиатрической больницы в Северной Осетии выявили коронавирус. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил Минздрав республики.

Отмечается, что источником вспышки инфекции в учреждении стали новые пациенты в остром состоянии, у которых на момент госпитализации не было признаков ОРВИ. Всех пациентов с симптомами респираторных заболеваний поместили в специальное отделение, организованное в обособленном корпусе госпиталя, а девять человек отправили на стационарное лечение в больницу скорой помощи.

На данный момент летальных случаев от коронавируса в медучреждении не зафиксировано, необходимую помощь получают 19 заразившихся. Сообщается, что у персонала достаточно средств индивидуальной защиты.

Подобный случай был зафиксирован в начале мая в Санкт-Петербургской городской психиатрической больнице №1 имени Кащенко обнаружен COVID-19. Его подтвердили у 28 пациентов и 16 сотрудников.