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В российской психбольнице произошла вспышка коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
В российской психбольнице произошла вспышка COVID-19
Фото: globallookpress.com
У восьми пациентов и пяти сотрудников психиатрической больницы в Северной Осетии выявили коронавирус. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил Минздрав республики.
Отмечается, что источником вспышки инфекции в учреждении стали новые пациенты в остром состоянии, у которых на момент госпитализации не было признаков ОРВИ. Всех пациентов с симптомами респираторных заболеваний поместили в специальное отделение, организованное в обособленном корпусе госпиталя, а девять человек отправили на стационарное лечение в больницу скорой помощи.
На данный момент летальных случаев от коронавируса в медучреждении не зафиксировано, необходимую помощь получают 19 заразившихся. Сообщается, что у персонала достаточно средств индивидуальной защиты.
Подобный случай был зафиксирован в начале мая в Санкт-Петербургской городской психиатрической больнице №1 имени Кащенко обнаружен COVID-19. Его подтвердили у 28 пациентов и 16 сотрудников.
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Общество , Минздрав РФ , Республика Северная Осетия — Алания
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