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В России появился черный рынок пропусков 

Lenta.ru 1 час назад
В России появился черный рынок пропусков
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»
В России на фоне пандемии коронавируса появился черный рынок электронных пропусков. Об этом рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
На данный момент ведомство ограничило доступ более чем к 20 страницам, на которых содержатся данные об изготовлении цифровых разрешений на передвижение. Соответствующие решение было принято в соответствии с ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В Роскомнадзоре отметили, что руководствовались статьей 15.3, прописывающей порядок ограничения доступа к данным, распространяемым с нарушением закона.
В пресс-службе ведомства добавили, что интернет-страницы содержали недостоверные сведения об изготовлении пропусков.
В апреле полиция задержала администраторов сервиса, предлагавшего россиянам купить поддельные цифровые пропуска, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. За свои услуги мошенники требовали от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.
По последним данным, в России зафиксировано 344 481 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 113 299 человек выздоровели, 3541 — скончался. Больше всего случаев зафиксировано в Москве и Московской области.
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Общество , Роскомнадзор , газета "Известия"
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