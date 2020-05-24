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В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом 

РИА Новости 22 минуты назад
Молодой хирург умер от коронавируса в Подмосковье
Фото: Цркб Ступинская
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов умер от коронавируса. Об этом сообщается на сайте медучреждения.
"Вступивший в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19", — говорится в сообщении.
Заведующая отделением больницы умерла в Петербурге
Как отметили в больнице, Мартынов не смог доработать двухнедельную вахту, так как почувствовал недомогание. Его тест на коронавирус оказался положительным.
Хирурга положили в возглавляемое им отделение, однако когда симптомы пневмонии стали усиливаться, его перевели в региональную профильную клинику и подключили к аппарату ИВЛ.
Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
В областном Минздраве выразили искренние соболезнования семье Мартынова.
"Алексей Мартынов навсегда останется для нас ярким примером высочайшего профессионализма. Будучи прекрасным специалистом, отзывчивым и добрым человеком, с самого начала эпидемии COVID-19 он не оставался в стороне, оказывая помощь тем, кто в ней нуждался", — сказала главврач больницы Светлана Чудакова.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше 5,1 миллиона человек, около 336 тысяч скончались.
В России общее число больных COVID-19 достигло 344 481 человек, 3,5 тысячи пациентов умерли, 113 299 вылечились.
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Общество , Алексей Мартынов , Минздрав РФ , Московская область
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