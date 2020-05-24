Вдова Караченцева прозябает в нищете

71-летняя вдова Николая Караченцова призналась, что она прозябает в нищете. Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина говорит, что денег не хватает даже на самое необходимое. К тому же недавно женщина обзавелась домашним зоопарком, и питомцы Людмилы Андреевны каждый день просят кушать. Ведь кошкам, попугаям и собакам не объяснить, что из-за вызванного эпидемией коронавируса мирового кризиса доходы людей сокращаются.
«Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак», — разводит руками артистка в интервью газете «Собеседник».
Впрочем, Людмила Андреевна признается, что в финансовом плане ей помогают сын-юрист Андрей Караченцов и невестка, врач-гинеколог Ирина Васильевна. Людмила Поргина проводит самоизоляцию на даче в Московской области. Актриса признается, что за полтора месяца вынужденного самозаточения она успела подумать очень о многом, в том числе о смирении.
«Это время нам дано неспроста. Эта страшная болезнь, которая заставила нас всех сесть дома, появилась для чего-то… Сейчас есть время подумать, оглянуться назад, покаяться, попросить у Бога прощения. Я учусь смирению: меньше злиться, меньше раздражаться», — отметила Людмила Андреевна, добавив, что именно сейчас «настал момент очищения».