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Попова опровергла информацию о повышенной смертности среди медиков в РФ во время пандемии 

ТАСС 46 минут назад
Попова опровергла данные о высокой смертности врачей
Фото: РИА Новости
Показатель смертности среди российских медиков во время пандемии практически не отличается от какого-либо другого периода. Об этом в воскресенье сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода — сегодня нет, [это не так]", — сказала Попова, отвечая на вопрос, насколько соответствует действительности информация о повышенной смертности медиков от коронавируса в РФ.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , Анна Попова , Владимир Соловьев , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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