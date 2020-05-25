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В Чечне заинтересовались создателем «Мужского государства» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Чечне заинтересовались «Мужским государством»
Фото: Telegram-канала «Говорит Москва»
В Чечне заинтересовались создателем паблика «Мужское государство» Владиславом Поздняковым, который устраивал травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Он пообещал изучить ситуацию и обратиться в полицию при необходимости.
«Если мы увидим, что там действительно есть разжигание какой-то межнациональной розни или по гендерному признаку, то мы сами можем даже обратиться и попросить правоохранительные органы разобраться в этом случае», — подчеркнул Тапаев.
По словам председателя организации, если человек, устраивающий травлю, является лидером мнений в какой-либо сфере, то о его действиях в любом случае необходимо уведомить полицию.
13 мая сообщалось, что жительницу Краснодара Екатерину Фролову, усыновившую темнокожего ребенка, затравили в соцсетях из-за цвета кожи ее сына. По словам Позднякова, факт усыновления мальчика следует расценивать как «урон нашему генофонду».
В 2020 году Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис, снявшихся в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна. В 2018 он призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу. Также создатель сообщества устраивает травлю россиянок, которые вступают в отношения с представителями «нерусских национальностей».
В декабре 2018 года Поздняков был приговорен к двум годам условно. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») за женоненавистнические посты в сообществе «Мужское государство». В марте 2019 года приговор Позднякову был отменен после частичной декриминализации статьи 282.
«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте» с более чем 160 тысячами подписчиков. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество. Его создатель Поздняков находится в Польше.
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Комментарии 1
Общество , Интернет , Екатерина Фролова , Рустам Тапаев , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , Чеченская Республика
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