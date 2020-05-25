Объяснено влияние алкоголя на коронавирус

За последние сутки в России умерли 92 пациента с подтвержденным новым коронавирусом, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы. Это самый низкий показатель за последнюю неделю.

За прошлые сутки в стране скончались 153 пациента с коронавирусом (максимальное количество за все время наблюдения), днем ранее — 139 человек. Общее количество умерших достигло 3633.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8946, до 353 427 человек в 85 регионах, 118 798 из них уже выздоровели.

Накануне был зафиксирован прирост в 8599 человек, за день до этого — 9434, еще днем ранее — 8894.