Объяснено влияние алкоголя на коронавирус

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Россия сообщила о минимальном за неделю приросте смертей 

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
За последние сутки в России умерли 92 пациента с подтвержденным новым коронавирусом, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы. Это самый низкий показатель за последнюю неделю.
За прошлые сутки в стране скончались 153 пациента с коронавирусом (максимальное количество за все время наблюдения), днем ранее — 139 человек. Общее количество умерших достигло 3633.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8946, до 353 427 человек в 85 регионах, 118 798 из них уже выздоровели.
Накануне был зафиксирован прирост в 8599 человек, за день до этого — 9434, еще днем ранее — 8894.
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Общество , Эпидемия , Эпидемия коронавируса
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