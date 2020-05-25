Названа дата старта ЕГЭ

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Пробный ЕГЭ в России состоится в последние дни июня 

ИА Regnum и ещё 28 38 минут назад
Решение провести пробный Единый государственный экзамен принято российскими властями, заявил 25 мая министр просвещения страны Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
Кравцов:
«Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены».
Министр пояснил, что ЕГЭ решено начать «именно с пробных экзаменов». Это позволит протестировать и настроить систему для её чёткой работы.
Затем, с 3 июля, будут проходить экзамены по географии, литературе и другим предметам. Экзамены будут проводиться с поправкой на карантинные меры (соблюдение дистанции, применением средств индивидуальной защиты).
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Общество , Видео , Образование , Результаты ЕГЭ , Сергей Кравцов
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