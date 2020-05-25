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Названа дата старта ЕГЭ 

Вероника Полынина и ещё 29 9 минут назад
Единые госэкзамены (ЕГЭ) по географии, литературе и информатике пройдут 3 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
29 и 30 июня будут проведены пробные экзамены, чтобы «настроить всю систему». В пробных экзаменах не будут участвовать школьники — они будут проводиться исключительно для отработки технических и организационных моментов.
Сдача ЕГЭ для «второй волны» абитуриентов назначена на 3, 5, 7 и 8 августа, рассказал Кравцов.
По его словам, сроки проведения единых государственных экзаменов назначались с учетом эпидемиологической ситуации. Также учитывалась необходимость проведения подготовительных работ и проверки информационных систем, систем видеонаблюдения, печати и сканирования.
Согласно требованиям Роспотребнадзора о проведении ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса, в школах будет проведена дополнительная санитарная обработка помещений, введен контроль на входе, детей на экзамене рассадят на большие расстояния, чем прежде.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Остальным выставят итоговые оценки на основе годовой успеваемости.
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Общество , Видео , Образование , Результаты ЕГЭ , Роспотребнадзор
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