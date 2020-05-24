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Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии 

РИА Новости 28 минут назад
Запаха нет: «изоляцию» медсестер в морге объяснили
Фото: РИА Новости
Главный врач Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане Людмила Хатмуллина прокомментировала информацию об изоляции двух медсестер медучреждения в морге.
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19. По данным издания, одна из медсестер пожаловалась в прокуратуру.
По словам Хатмуллиной, сотрудницы содержались не в морге, а в лаборатории, которая находится в том же здании.
"У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, там у нас постоянно работает человек и запаха никакого нет", — рассказала порталу врач.
Руководитель Архангельской ЦРБ также отметила, что схему работы госпиталя и изолятора согласовали со всеми инстанциями.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Башкортостан
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