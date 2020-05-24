Умер Тамерлан Нугзаров 

Умер народный артист России, цирковой наездник и режиссёр конно-балетных спектаклей Тамерлан Нугзаров. О смерти
мэтра сообщает сайт Росгосцирка.
Тамерлан Темирсалтанович скончался на 78 году жизни.
«Цирковая карьера Тамерлана Нугзарова началась, когда ему было 15 лет. В его творческой биографии — участие в балете «Бахчисарайский фонтан», который был поставлен на цирковой арене. А особенно запоминающейся стала «Горская легенда», которую Тамерлан Нугзаров поставил сам, будучи уже создателем и руководителем ансамбля джигитов «Аргун». За «Горскую легенду» артисту присудили Государственную премию РФ. Миллионам зрителей нашей страны Тамерлан Нугзаров запомнился в роли маршала Жукова в военно-патриотическом спектакле «Салют Победы!» Талантливый и незаурядный человек, Тамерлан Темирсалтанович был не просто артистом, дрессировщиком, режиссёром… Он был всадником, покоряющим сердца», — говорится в некрологе.
Тамерлан Нугзаров собрал все высшие награды самых престижных международных фестивалей циркового искусства. Его награждали принц Монако Альберт, легендарная актриса Джина Лоллобриджида, звезда Голливуда Кирк Дуглас.
В 2017 году на Аллее звезд Большого Московского государственного цирка была открыта именная звезда Тамерлана Нугзарова.