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Умер Тамерлан Нугзаров 

Майк Габриелян и ещё 6 35 минут назад
Умер Тамерлан Нугзаров
Фото: ТАСС
Умер народный артист России, цирковой наездник и режиссёр конно-балетных спектаклей Тамерлан Нугзаров. О смерти
мэтра сообщает сайт Росгосцирка.
Тамерлан Темирсалтанович скончался на 78 году жизни.
«Цирковая карьера Тамерлана Нугзарова началась, когда ему было 15 лет. В его творческой биографии — участие в балете «Бахчисарайский фонтан», который был поставлен на цирковой арене. А особенно запоминающейся стала «Горская легенда», которую Тамерлан Нугзаров поставил сам, будучи уже создателем и руководителем ансамбля джигитов «Аргун». За «Горскую легенду» артисту присудили Государственную премию РФ. Миллионам зрителей нашей страны Тамерлан Нугзаров запомнился в роли маршала Жукова в военно-патриотическом спектакле «Салют Победы!» Талантливый и незаурядный человек, Тамерлан Темирсалтанович был не просто артистом, дрессировщиком, режиссёром… Он был всадником, покоряющим сердца», — говорится в некрологе.
Тамерлан Нугзаров собрал все высшие награды самых престижных международных фестивалей циркового искусства. Его награждали принц Монако Альберт, легендарная актриса Джина Лоллобриджида, звезда Голливуда Кирк Дуглас.
В 2017 году на Аллее звезд Большого Московского государственного цирка была открыта именная звезда Тамерлана Нугзарова.
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Общество , Другое , Тамерлан Нугзаров , Кирк Дуглас
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