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К утру 25 мая число случаев коронавируса в России достигло 353 427-и, 118 798 человек уже выздоровели, 3633 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кого еще не выписали) в стране составляет 230 996.

Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» сообщает со ссылкой на Роспотребнадзор , что к 25 мая в стране провели более 8,9 миллиона тестов на коронавирус, 260 тысяч из них — за последние сутки.

Как писал «Рамблер», за последние 24 часа в России выявили 8946 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 8599 человек, за день до этого — 9434, еще днем ранее — 8894. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 22 мая, что страна вышла на плато по заболеваемости.

Лидерами по общему числу выявленных пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (166 473 человека выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (34 346) и Санкт-Петербург (13 713).