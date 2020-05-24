Онищенко рассказал об условиях смягчения ограничений в РФ 

«Никогда еще в России не доводили уровень иммунитета до 95 процентов. В этом нет никакой необходимости. Популяционный порог при низкой контагиозности этой инфекции «работает» на гораздо меньших цифрах», — сказал Онищенко.

Кроме того, эксперт считает, что массовое производство вакцины может начаться только в 2021 году. Её надо не только создать, но и провести доклинические и клинические, полевые испытания, наладить промышленное производство.

«Я уверен, иммунитет у население сформируется. Свидетельством тому являются такие страны как Италия, Германия, Испания…» — добавил Онищенко.