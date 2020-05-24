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Онищенко рассказал об условиях смягчения ограничений в РФ 

Майк Габриелян и ещё 5 28 минут назад
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил условие главного эпидемиолога Минздрава об иммунитете для 95% населения. Его слова передает НСН.
«Никогда еще в России не доводили уровень иммунитета до 95 процентов. В этом нет никакой необходимости. Популяционный порог при низкой контагиозности этой инфекции «работает» на гораздо меньших цифрах», — сказал Онищенко.
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Кроме того, эксперт считает, что массовое производство вакцины может начаться только в 2021 году. Её надо не только создать, но и провести доклинические и клинические, полевые испытания, наладить промышленное производство.
«Я уверен, иммунитет у население сформируется. Свидетельством тому являются такие страны как Италия, Германия, Испания…» — добавил Онищенко.
Как ранее сообщал «Рамблер», главный эпидемиолог минздрава РФ Николай Брико заявил, что ограничительные меры можно будет снимать, когда у 95% граждан обнаружат иммунитет к COVID-19.
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Общество , Видео , Николай Брико , Геннадий Онищенко , Минздрав РФ
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