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В юбилей Бродского напротив его дома появилось граффити с поэтом 

Газета.Ru и ещё 18 1 час назад
Напротив дома Бродского появилось граффити с поэтом
Фото: @brodsky.online
Граффити-портрет поэта Иосифа Бродского появился в Санкт-Петербурге в день его 80-летия — 25 мая.
Работа рсположена напротив Дома Мурузи, находящегося на улице Пестеля.
"Мы заметили с балкона "Полутора комнат", что, кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея", — рассказали работники музея Иосифа Бродского в Instagram.
Автор рисунка — художник Олег Лукьянов.
Семья Бродского переехала в Дом Мурузи в 1955 году. В 1972 году Иосиф Бродский, лишенный советского гражданства, эмигрировал отсюда через Австрию в США.
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Общество , Иосиф Бродский , Санкт-Петербург
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