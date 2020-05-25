Напротив дома Бродского появилось граффити с поэтом

Работа рсположена напротив Дома Мурузи, находящегося на улице Пестеля.

"Мы заметили с балкона "Полутора комнат", что, кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея", — рассказали работники музея Иосифа Бродского в Instagram.

Автор рисунка — художник Олег Лукьянов.

Семья Бродского переехала в Дом Мурузи в 1955 году. В 1972 году Иосиф Бродский, лишенный советского гражданства, эмигрировал отсюда через Австрию в США.