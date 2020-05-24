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В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Фото: РИА Новости
Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, сообщил руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По его словам, это обусловлено зональными переносами воздушных масс с запада на восток.
"Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара", — рассказал Варакин "Российской газете".
Синоптик предупредил, что в конце июня — июле на юге Красноярского края, Иркутской области и Хакасии возможны грозы, шквалистый ветер и подъем уровня рек.
В бассейнах рек Кубань и Терек из-за грозовых ливней вода может подняться в июле и августе, добавил он.
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Общество , Погода , Юрий Варакин , Росгидромет , "Российская газета"
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