В России оценили влияние Пасхи на динамику COVID-19 

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Празднование Пасхи не привело к всплеску заболеваемости новой коронавирусной инфекции, заявил эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Об этом сообщает РИА Новости.

После майских праздников рост заболеваемости зафиксирован только в Москве , что связано с увеличением числа тестрирований, отметил Тавадян. Он добавил, что в остальных регионах динамика распространения вируса осталась прежней, из чего можно сделать вывод, что в пасхальные праздники "люди не стали общаться больше и не заразили друг друга".

По последней информации, в России выявлено 335 882 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3388 — с летальным исходом. Выздоровели 107 936 человек.