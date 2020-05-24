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В России оценили влияние Пасхи на динамику COVID-19 

Газета.Ru и ещё 18 1 час назад
В России оценили влияние Пасхи на динамику COVID-19
Фото: РИА Новости
Празднование Пасхи не привело к всплеску заболеваемости новой коронавирусной инфекции, заявил эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Об этом сообщает РИА Новости.
После майских праздников рост заболеваемости зафиксирован только в Москве, что связано с увеличением числа тестрирований, отметил Тавадян. Он добавил, что в остальных регионах динамика распространения вируса осталась прежней, из чего можно сделать вывод, что в пасхальные праздники "люди не стали общаться больше и не заразили друг друга".
По последней информации, в России выявлено 335 882 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3388 — с летальным исходом. Выздоровели 107 936 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , ВОЗ , Москва
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