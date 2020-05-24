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Хозяин фабрики мороженого раскрыл рецепт счастья 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Хозяин фабрики мороженого раскрыл рецепт счастья
Фото: РИА Новости
Хозяин фабрики мороженого Сахеб Абдалла из сирийского Алеппо раскрыл рецепт счастья. Он заявил в эфире местного телевидения, что не надо ограничивать себя в сладком. Его слова приводит РИА Новости.
«Все мороженое очень вкусное. Я люблю взять и съесть сразу килограмм его. Да, я не очень стройный, но абсолютно счастливый человек. Берите пример с меня», — рассказал Абдалла.
Сын владельца фабрики отметил, что мороженое делают из того, что собирают в садах.
«Сейчас это черешня, клубника, персики, лимоны. Вся наша продукция сделана только из натуральных ингредиентов. Начиная от фруктов и ягод, и заканчивая свежайшим молоком, которое мы получаем прямо с фермы», — поделился он с журналистами.
Фабрика сирийской семьи расположена недалеко от районов, где до последнего времени находились боевики и обстреливали мирных жителей. Сейчас посетители могут ходить за мороженым, не опасаясь за свою жизнь. На производстве работают 30 сотрудников, некоторые из них — беженцы.
Ранее телеведущий и детский врач Евгений Комаровский рассказал о влиянии поедания мороженого на иммунитет. Он отметил, что детей не стоит ограждать от холодной пищи: «Мороженое надо есть регулярно. Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холодом на миндалины — это очень круто».
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Общество , Евгений Комаровский , РИА Новости
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