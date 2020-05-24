Хозяин фабрики мороженого раскрыл рецепт счастья 

Хозяин фабрики мороженого Сахеб Абдалла из сирийского Алеппо раскрыл рецепт счастья. Он заявил в эфире местного телевидения, что не надо ограничивать себя в сладком. Его слова приводит РИА Новости.

«Все мороженое очень вкусное. Я люблю взять и съесть сразу килограмм его. Да, я не очень стройный, но абсолютно счастливый человек. Берите пример с меня», — рассказал Абдалла.

Сын владельца фабрики отметил, что мороженое делают из того, что собирают в садах.

«Сейчас это черешня, клубника, персики, лимоны. Вся наша продукция сделана только из натуральных ингредиентов. Начиная от фруктов и ягод, и заканчивая свежайшим молоком, которое мы получаем прямо с фермы», — поделился он с журналистами.

Фабрика сирийской семьи расположена недалеко от районов, где до последнего времени находились боевики и обстреливали мирных жителей. Сейчас посетители могут ходить за мороженым, не опасаясь за свою жизнь. На производстве работают 30 сотрудников, некоторые из них — беженцы.