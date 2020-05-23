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За медработницу в купальнике вступились в Ассоциации медсестёр 

Майк Габриелян 1 час назад
За медработницу в купальнике вступились в Ассоциации медсестёр
Фото: соцсети
Представитель Ассоциации медицинских сестёр России Валерий Самойленко жёстко ответил критикам тульской медсестры, которая из-за духоты вышла на работу в купальнике под прозрачным халатом. Он предложил иронизирующим интернет-комментаторам поработать с COVID-пациентами, чтобы понять условия труда медперсонала.
«Пусть один раз выйдет в красную зону в этом костюме, и узнает, что такое гипоксия ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет», — заявил Самойленко в эфире НСН.
Он добавил, что медсестра вышла в прозрачном наряде, «не для того чтобы задницей покрутить перед пациентами, а для того, чтобы не умереть там».
Самойленко, являющийся исполнительным директором ассоциации, привел пример: сейчас в Петербурге +8 и медики надевают пижамы под костюмы спецзащиты. Когда будет +25, им придется предстать перед пациентами в таком же пляжном виде как тульская коллега.
По словам представителя Ассоциации медсестер РФ, к девушке есть только одно замечание: надо носить хлопковую одежду, а не синтетическую.
Напомним, медсестра инфекционного госпиталя в Туле появилась перед пациентами в прозрачном защитном костюме от коронавируса поверх купальника. Её фото оказались в Сети.
Медработница объяснила свой вид сильной духотой, однако к ней применили дисциплинарное взыскание.
Ранее «Рамблер» сообщал, что тульская медсестра влюбила в себя иностранных и российских пользователей интернета. В комментариях они пишут, что один только вид медсестры может поднять дух и настроить на выздоровление. Некоторые американцы принялись выискивать у себя симптомы коронавируса, чтобы попасть в тульскую больницу.
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Комментарии 1
Общество
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