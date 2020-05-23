За медработницу в купальнике вступились в Ассоциации медсестёр 

Представитель Ассоциации медицинских сестёр России Валерий Самойленко жёстко ответил критикам тульской медсестры, которая из-за духоты вышла на работу в купальнике под прозрачным халатом. Он предложил иронизирующим интернет-комментаторам поработать с COVID-пациентами, чтобы понять условия труда медперсонала.

«Пусть один раз выйдет в красную зону в этом костюме, и узнает, что такое гипоксия ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет», — заявил Самойленко в эфире НСН.

Он добавил, что медсестра вышла в прозрачном наряде, «не для того чтобы задницей покрутить перед пациентами, а для того, чтобы не умереть там».

Самойленко, являющийся исполнительным директором ассоциации, привел пример: сейчас в Петербурге +8 и медики надевают пижамы под костюмы спецзащиты. Когда будет +25, им придется предстать перед пациентами в таком же пляжном виде как тульская коллега.

По словам представителя Ассоциации медсестер РФ, к девушке есть только одно замечание: надо носить хлопковую одежду, а не синтетическую.

Напомним, медсестра инфекционного госпиталя в Туле появилась перед пациентами в прозрачном защитном костюме от коронавируса поверх купальника. Её фото оказались в Сети.

Медработница объяснила свой вид сильной духотой, однако к ней применили дисциплинарное взыскание.