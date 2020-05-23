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Эксперт дал два сценария развития ситуации с коронавирусом 

Российская Газета 42 минуты назад
Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Новая коронавирусная инфекция может стать "сезонной", и это потребует проведения ежегодной вакцинации. Но если вирус не будет активно мутировать, есть надежда на формирование долговременного иммунитета, и в этом случае ревакцинацию можно будет делать реже, — такое предположение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.
Выход из продолжающейся эпидемии COVID-19, как и возможное наступление "второй волны", во многом зависят от того, насколько продолжительным окажется иммунитет, сформированный у переболевших, считает Александр Гинцбург.
"Основная тяжесть дальнейшей ситуации в связи с коронавирусной инфекцией зависит от продолжительности иммунитета, который формируется у людей, перенесших заболевание. А также зависит от того, в какую сторону пойдет эволюция вируса, — пояснил академик. — Но пока ответить на эти вопросы мы не можем. Не можем с большой вероятностью прогнозировать изменчивость вируса и его взаимодействие с организмом "хозяина". Возможны два варианта: или как с вирусом гриппа, коронавирус станет сезонной инфекцией, и в этом случае каждый год нужны будут новые вакцинные штаммы, чтобы защищаться от новой вариации вируса. Второй вариант — если вирус не будет меняться, как это происходит, например, с возбудителем кори, который остался неизменным на протяжении всей истории человечества. Прививка от кори входит в нацкалендарь, и если вакцинация была проведена в нужные сроки и правильно, возникает пожизненный иммунитет".
Поскольку вирус SARS-CoV-2 новый, о нем стало известно только полгода назад, а геном был расшифрован в январе, ученые только изучают, как он будет вести себя в людской популяции в дальнейшем, а также какой будет продолжительность иммунного ответа в случае заболевания или после вакцинации.
"Установить продолжительность иммунного ответа — это одна из целей проводящихся сегодня исследований. От ответа на этот вопрос, в том числе, зависит и продолжительность действия вакцины, и период, с которым нужно будет проводить повторную вакцинацию", — заключил ученый.
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Комментарии
Общество , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , РАН
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