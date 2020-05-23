Сергей Брилев отменил эфир из-за коронавируса 

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Коллектив телепрограммы «Вести в субботу» ушёл на самоизоляцию. Передача не появится в эфире 23 мая. Об этом в соцсетях написал ведущий Сергей Брилёв

«Заразился и заболел один наш сотрудник, с которым у всех нас был ещё какой контакт. Вся наша бригада сдала тесты. К счастью, у всех нас вирус не обнаружен. Но правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет», — заявил Брилёв.

Он отметил, что это не первая его самоизоляция из-за выявления COVID-19 у коллеги.

Ранее это случилось 9 мая:

«Благодаря тому обстоятельству, что на субботу пришлось 9 мая (когда верстка канала другая), никто не заметил мою предыдущую самоизоляцию. К счастью, заразившийся и заболевший тогда мой ближайший соратник с тех пор выписался».