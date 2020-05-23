Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Брилев отменил эфир из-за коронавируса 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Сергей Брилев отменил эфир из-за коронавируса
Фото: ТАСС
Коллектив телепрограммы «Вести в субботу» ушёл на самоизоляцию. Передача не появится в эфире 23 мая. Об этом в соцсетях написал ведущий Сергей Брилёв.
«Заразился и заболел один наш сотрудник, с которым у всех нас был ещё какой контакт. Вся наша бригада сдала тесты. К счастью, у всех нас вирус не обнаружен. Но правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет», — заявил Брилёв.
Он отметил, что это не первая его самоизоляция из-за выявления COVID-19 у коллеги.
Ранее это случилось 9 мая:
«Благодаря тому обстоятельству, что на субботу пришлось 9 мая (когда верстка канала другая), никто не заметил мою предыдущую самоизоляцию. К счастью, заразившийся и заболевший тогда мой ближайший соратник с тех пор выписался».
Ранее «Рамблер» сообщал, что коронавирус ослабил хватку в России.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Общество , Сергей Брилев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Россияне «погуляли» на балконе и получили 11 штрафов
Россияне «погуляли» на балконе и получили 11 штрафов
Видео
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
00:49
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
Политика Статьи
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение