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Правительство одобрило выплаты медикам, помогающим больным с COVID-19 

Газета.Ru 49 минут назад
В РФ одобрили выплаты борющимся с COVID медикам
Фото: ТАСС
Правительство России одобрило выделение средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что в общей сложности было выделено 41,8 млрд рублей, 10 млрд из них были распределены для 85 субъектов страны. Нераспределенный резерв составил 31,7 млрд рублей, в дальнейшем из этих средств на предоставление выплат было выделено 9,3 млрд рублей.
Проектом распоряжения предлагается распределить оставшиеся средства.
"Одобрить распределение иных межбюджетных трансфертов… на осуществление выплат стимулирующего характера… медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", — указано в сообщении.
В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплате тем медикам, которые работают с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19. Сообщалось, что врачи должны получить выплаты до 15 мая.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Правительство РФ
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