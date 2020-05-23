«Найденный в бухте труп таинственно исчез»

В субботу, 23 мая, зрители онлайн-кинотеатра Okko отправятся в путешествие с троллями, посмотрят концерт Владимира Преснякова и новый детективный сериал «Кайфтаун».

Утром, в 10:00, зрители Okko приготовят сырники на завтрак по видео-уроку от Novikov School . Шеф-повар Яна Першина поможет создать настоящий кулинарный шедевр.

В 12:00 Okko приглашает на семейный просмотр мультфильма «Тролли. Мировой тур» . Троллям предстоит спасти мир музыки от злобной королевы.

В 14:00 зрителей Okko всех возрастов научат танцу живота . Видео-урок в рамках проекта #ФитнесПротивВируса познакомит зрителей с базовыми элементами восточного танца, поможет развить координацию, музыкальность и укрепить мышечный корсет.

В 19:00 новинка: зрителей ждут неизведанные миры Леонардо да Винчи . Фильм приглашает отправиться в путешествие по сознанию гения. С помощью самых современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения мастера.

В 21:00 — драма «О бесконечности» Роя Андерссона, получившая «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу. В этом фильме рассказчица заглядывает за закрытые окна и проникает в чужие сны, делясь со зрителями самыми трогательными историями.

В 22:00 Okko покажет еще одну новинку — криминальный детективный сериал «Кайфтаун» . Главная героиня сериала — офицер службы рыболовного надзора — находит в бухте труп девушки и берется за расследование всерьез.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.