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Okko покажет концерт Преснякова и детективную новинку «Кайфтаун» 

Сергей Василенок 1 час назад
«Найденный в бухте труп таинственно исчез»
Фото: кадр из фильма "Кайфтаун"
В субботу, 23 мая, зрители онлайн-кинотеатра Okko отправятся в путешествие с троллями, посмотрят концерт Владимира Преснякова и новый детективный сериал «Кайфтаун».
Утром, в 10:00, зрители Okko приготовят сырники на завтрак по видео-уроку от Novikov School. Шеф-повар Яна Першина поможет создать настоящий кулинарный шедевр.
В 12:00 Okko приглашает на семейный просмотр мультфильма «Тролли. Мировой тур». Троллям предстоит спасти мир музыки от злобной королевы.
В 14:00 зрителей Okko всех возрастов научат танцу живота. Видео-урок в рамках проекта #ФитнесПротивВируса познакомит зрителей с базовыми элементами восточного танца, поможет развить координацию, музыкальность и укрепить мышечный корсет.
В 17:00 Okko приглашает зрителей на онлайн-концерт Владимира Преснякова.
В 19:00 новинка: зрителей ждут неизведанные миры Леонардо да Винчи. Фильм приглашает отправиться в путешествие по сознанию гения. С помощью самых современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения мастера.
В 21:00 — драма «О бесконечности» Роя Андерссона, получившая «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу. В этом фильме рассказчица заглядывает за закрытые окна и проникает в чужие сны, делясь со зрителями самыми трогательными историями.
В 22:00 Okko покажет еще одну новинку — криминальный детективный сериал «Кайфтаун». Главная героиня сериала — офицер службы рыболовного надзора — находит в бухте труп девушки и берется за расследование всерьез.
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.
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Комментарии
Общество , Леонардо да Винчи , Владимир Пресняков
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