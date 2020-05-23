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Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Критикам медсестры в бикини бросили вызов
Фото: "Тульские новости"
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко в эфире НСН жестко ответил на критику внешнего вида тульской медсестры, вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
На появившихся в интернете снимках видно, что медработница надела под полупрозрачный защитный костюм только купальник. Сама она объяснила это жарой. После того как об этом стало известно руководству, к ней применили дисциплинарное взыскание.
"Пускай те, кто комментирует, вместо того чтобы муссировать по всей статье одну несчастную девицу, один раз выйдет в красную зону в этом костюме, и узнает, что такое гипоксия ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет", — заявил.
Ранее депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко раскритиковал медработницу, назвав ее поступок неэтичным. Однако за медсестру заступились власти региона, в частности его глава Алексей Дюмин, который призвал быть благодарными медикам, а не порицать их за внешний вид. Также слова благодарности за работу медсестры высказал глава областного минздрава Алексей Эрк.
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Общество , Геннадий Онищенко , Алексей Дюмин , Минздрав РФ , Госдума , Роспотребнадзор
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