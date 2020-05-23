Критикам медсестры в бикини бросили вызов

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко в эфире НСН жестко ответил на критику внешнего вида тульской медсестры, вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.

На появившихся в интернете снимках видно, что медработница надела под полупрозрачный защитный костюм только купальник. Сама она объяснила это жарой. После того как об этом стало известно руководству, к ней применили дисциплинарное взыскание.