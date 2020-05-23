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В ростовском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В ростовском психинтернате число зараженных выросло до 357
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Число выявленных случаев коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области, где несколько дней назад произошла вспышка этой инфекции, выросло до 357, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Очаг заболеваемости в психоневрологическом интернате был выявлен в начале недели. По данным на 20 мая, там было зарегистрировано 39 заболевших COVID-19. В учреждении был введен карантин на 28 дней.
"Непростая ситуация сложилась в Сальском психоневрологическом интернате. Сейчас установлено 357 инфицированных, в том числе 23 сотрудника и 334 проживающих", — сообщил Голубев в Instagram.
По его словам, в учреждении и городе уже проведена дезинфекция. "Продолжаем тестирование всех находящихся в интернате, в том числе сотрудников", — отметил губернатор.
Как ранее сообщала министра труда и социального развития области Елена Елисеева, всего в учреждении проживают 750 человек и работают 465 сотрудников. Для обеспечения временной изоляции сотрудников и постояльцев в интернате из областного бюджета были выделены 22,7 миллиона рублей.
По данным на 22 мая, в регионе зарегистрировано 3064 случая заболевания коронаврусом, в том числе 138 за минувшие сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 1111 человек, умерли 34 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,36.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Василий Голубев , Елена Елисеева , Ростовская Область , Сальск
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