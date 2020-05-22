В Калмыкии продлили режим самоизоляции 

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В Калмыкии режим самоизоляции действует до 24 мая, не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В Элисте объявлен режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом.

"Сегодня в ходе оперштаба приняли решение продлить режим самоизоляции еще на две недели. Соответствующий указ с прописанными ограничительными мерами будет представлен в ближайшее время", — написал Хасиков на своей странице в "ВКонтакте".

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы республики, режим продлен до 7 июня.

По данным оперштаба региона, на 22 мая в Калмыкии было зарегистрировано 856 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 за последние сутки. Выздоровели 311 человек, 10 скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.