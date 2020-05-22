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В Калмыкии продлили режим самоизоляции 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Калмыкии продлили режим самоизоляции
Фото: РИА Новости
Режим самоизоляции в Калмыкии продлён еще на две недели, сообщил глава республики Бату Хасиков.
В Калмыкии режим самоизоляции действует до 24 мая, не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В Элисте объявлен режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом.
"Сегодня в ходе оперштаба приняли решение продлить режим самоизоляции еще на две недели. Соответствующий указ с прописанными ограничительными мерами будет представлен в ближайшее время", — написал Хасиков на своей странице в "ВКонтакте".
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы республики, режим продлен до 7 июня.
По данным оперштаба региона, на 22 мая в Калмыкии было зарегистрировано 856 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 за последние сутки. Выздоровели 311 человек, 10 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , РИА Новости , Бату , Республика Калмыкия , Элиста
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