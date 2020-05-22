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Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19 

РИА Новости 12 минут назад
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID
Фото: РИА Новости
Совпадение плато и пика смертности вызвано законами эпидемиологии, написал главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в условиях пандемии идет борьба за жизни тяжелых пациентов, которая может занимать продолжительное время.
"Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как например от инфаркта миокарда или инсульта. Люди тяжело и долго болеют: две-четыре недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют "тянуть" больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех", — отметил врач.
Мясников добавил, что сейчас из медучреждений выписывается гораздо больше пациентов, чем поступает. Он рассказал, что, например, его больница заполнена лишь на треть, однако в реанимации продолжают бороться за жизнь больных, из-за чего статистика смертности будет какое-то время оставаться высокой. По словам Мясникова, это результат пика заболеваемости, который наблюдался ранее.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Мясников
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