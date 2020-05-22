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ВОЗ оценила разрабатываемую в МГУ вакцину от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ВОЗ оценила разрабатываемую в МГУ вакцину
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения включила разрабатываемую в МГУ имени М. В. Ломоносова вакцину от коронавируса в перечень перспективных, сообщили в пресс-службе вуза.
«22 мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Уточняется, что биологи МГУ на основе вирусов растений создали несколько прототипов вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS, и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.
«Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека — это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке», — приводит пресс-служба слова ректора МГУ Виктора Садовничего.
Напомним, Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины от коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля. глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины.
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Общество , Виктор Садовничий , Анна Попова , Михаил Мурашко , МГУ , ВОЗ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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