ВОЗ оценила разрабатываемую в МГУ вакцину

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«22 мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что биологи МГУ на основе вирусов растений создали несколько прототипов вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS, и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.

«Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека — это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке», — приводит пресс-служба слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Напомним, Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины от коронавируса.