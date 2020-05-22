Родители оценили нагрузку на выпускников при «удаленке»

Более 60% родителей выпускников считают, что при дистанционном формате обучения нагрузка на их детей увеличилась. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте в пятницу.

"Большинство родителей выпускников, оканчивающих 11-й класс в этом году, отметили с переходом на дистанционный формат обучения увеличение учебной нагрузки ребенка. Об этом сообщили 62% родителей, причем о существенном возрастании нагрузки сообщили 36%", — говорится в результатах опроса.

Согласно данным исследования, о сокращении учебной нагрузки сообщили 24% родителей выпускников, а 13% считают, что нагрузка осталась на прежнем уровне. Результаты проведенного опроса показывают, что 44% родителей учеников 11-х классов в той или иной степени удовлетворены организацией дистанционного образования.

Больше половины опрошенных родителей выпускников также согласились с мнением, что переход на дистанционный режим образования увеличил нагрузку на учителей. О сокращении нагрузки на преподавателей высказались 25% респондентов.

По мнению 65% родителей одиннадцатиклассников, ЕГЭ необходимо провести в конце июня — начале июля 2020 года. Вариант проведения экзамена в августе предложили 19% родителей, а 13% назвали другие периоды для проведения экзаменов.

Инициативный всероссийский опрос проведен 14-16 мая 2020 года среди 1 092 россиян (родителей выпускников школ, гимназий, лицеев) методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%. В эти даты были проведены также два других опроса, в которых приняли участие 400 респондентов — учащихся колледжей и техникумов, а также 800 респондентов — студентов вузов. Опросы показали, что организацией дистанционного образования удовлетворены 74% учащихся колледжей и техникумов и 72% студентов вузов.