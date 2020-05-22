Гусев ответил обматерившему его Михалкову 

В комментарии «Газете.ру» он заявил , что не давал интервью изданию Daily Storm, не призывал прокуратуру проверить высказывания Михалкова и не называл аудиторию «Бесогон ТВ» «быдляком».

«Я только сейчас услышал об этом. Мы с Михалковым давно знакомы, дружим. Это похоже на какой-то фейк. Я ничего не говорил про него. Я о Михалкове вообще воздерживаюсь говорить. Я Daily Storm не давал интервью. Что это вообще такое? Я такого не мог сказать», — заявил Гусев.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Никита Михалков в матерной форме отреагировал на интервью Павла Гусева изданию Daily Storm, в котором тот раскритиковал его передачу о чипировании населения.