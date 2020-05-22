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Назван простой способ дезинфекции маски 

Вероника Полынина 37 минут назад
Назван простой способ дезинфекции маски
Фото: РИА Новости
Многоразовую тканевую маску для лица необходимо ежедневно стирать после использования. Об этом пишет MedicalXPress со ссылкой на доцента университета Алабамы Пенни Уоттс.
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По ее словам, лучше всего стирать маску в стиральной машине или мыть с мылом в горячей воде. Если есть возможность, можно просушить маску под струей горячего воздуха.
Уоттс рекомендует хранить маску в новом бумажном пакете, чтобы защитить ее от микробов.
В публикации отмечается, что использовать одноразовые медицинские маски типа №95 не рекомендуется из-за того, что этими изделиями пользуются медицинские работники. По мнению авторов, широкое использование масок может привести к их дефициту, вследствие чего медработники останутся без средств защиты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что пик заболеваемости коронавирусом в столице пришелся на апрель.
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Общество , Анастасия Ракова
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