Назван простой способ дезинфекции маски 

Многоразовую тканевую маску для лица необходимо ежедневно стирать после использования. Об этом пишет MedicalXPress со ссылкой на доцента университета Алабамы Пенни Уоттс.

По ее словам, лучше всего стирать маску в стиральной машине или мыть с мылом в горячей воде. Если есть возможность, можно просушить маску под струей горячего воздуха.

Уоттс рекомендует хранить маску в новом бумажном пакете, чтобы защитить ее от микробов.

В публикации отмечается, что использовать одноразовые медицинские маски типа №95 не рекомендуется из-за того, что этими изделиями пользуются медицинские работники. По мнению авторов, широкое использование масок может привести к их дефициту, вследствие чего медработники останутся без средств защиты.