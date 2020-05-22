В Подмосковье отменяют электронные пропуска 

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — заявил губернатор.

Воробьев заявил, что Подмосковью нужно возвращаться к нормальной жизни, однако важно уберечься от опасности вернуться к 800 госпитализированным в сутки. Глава Подмосковья призвал использовать маски, перчатки, дезинфекцию, чтобы уберечь от инфекции себя и окружающих.

Воробьев анонсировал открытие МФЦ для юридических лиц с понедельника, 25 мая, а также открытие точек продаж автомобилей. При этом люди старше 65 лет по-прежнему должны оставаться дома.

Как сообщал «Рамблер», в России к 22 мая выявлено 326 448 случаев коронавируса, за день число зараженных выросло на 8 894 человек. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.