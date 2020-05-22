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В Подмосковье отменяют электронные пропуска 

Вероника Полынина и ещё 22 14 минут назад
Московская область с 23 мая отменяет электронные пропуска для передвижения по региону. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram.
«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — заявил губернатор.
Воробьев заявил, что Подмосковью нужно возвращаться к нормальной жизни, однако важно уберечься от опасности вернуться к 800 госпитализированным в сутки. Глава Подмосковья призвал использовать маски, перчатки, дезинфекцию, чтобы уберечь от инфекции себя и окружающих.
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Воробьев анонсировал открытие МФЦ для юридических лиц с понедельника, 25 мая, а также открытие точек продаж автомобилей. При этом люди старше 65 лет по-прежнему должны оставаться дома.
Как сообщал «Рамблер», в России к 22 мая выявлено 326 448 случаев коронавируса, за день число зараженных выросло на 8 894 человек. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.
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Общество , Видео , Электронный пропуск , Андрей Воробьев , Московская область
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