Приставам запретят изымать у должников мебель

Приставы на время пандемии не смогут изымать у должников мебель, электронную и бытовую технику и питомцев. Мораторий предлагается ввести до 1 октября, но уточнить дату предлагается правительству.

Документ также предлагает предоставлять индивидуальным предпринимателям рассрочку на год по уплате долга без обращения в суд. Но при этом сумма долга должна быть не выше 15 млн рублей.

Пенсионеры-должники, которые больше не имеют никаких источников дохода, могут получить рассрочку на два года при сумме долга не более 1 млн рублей. Коллекторы не имеют права требовать долги, пока действует рассрочка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что имущество должников продали с торгов на 15 млрд рублей в прошлом году. Это на 3 млрд рублей больше, чем в 2018 году, как следует из статданных Федеральной службы судебных приставов.