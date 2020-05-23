Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приставам запретят изымать у должников мебель, технику и питомцев 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Приставам запретят изымать у должников мебель
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Приставы на время пандемии не смогут изымать у должников мебель, электронную и бытовую технику и питомцев. Мораторий предлагается ввести до 1 октября, но уточнить дату предлагается правительству.
Инициативу о запрете изъятия имущества внесли в Госдуму депутат от «Единой России» Александр Хинштейн и зампред Совфеда Андрей Турчак. Запрет на изъятие при этом не распространяется на автомобили должника, сообщает «РГ».
Документ также предлагает предоставлять индивидуальным предпринимателям рассрочку на год по уплате долга без обращения в суд. Но при этом сумма долга должна быть не выше 15 млн рублей.
Пенсионеры-должники, которые больше не имеют никаких источников дохода, могут получить рассрочку на два года при сумме долга не более 1 млн рублей. Коллекторы не имеют права требовать долги, пока действует рассрочка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что имущество должников продали с торгов на 15 млрд рублей в прошлом году. Это на 3 млрд рублей больше, чем в 2018 году, как следует из статданных Федеральной службы судебных приставов.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
News.ru: последние новости
Путин не удовлетворён работой по дистанционному заказу лекарств Путин не удовлетворён работой по дистанционному заказу лекарств Подмосковье откажется от цифровых пропусков с 23 мая Подмосковье откажется от цифровых пропусков с 23 мая В Подмосковье людей без масок в общественных местах будут штрафовать В Подмосковье людей без масок в общественных местах будут штрафовать
Комментарии
Общество , Андрей Турчак , Александр Хинштейн , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
«Она прощается»: поклонники обеспокоены внешним видом Пугачевой
«Она прощается»: поклонники обеспокоены внешним видом Пугачевой
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
00:49
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
Политика Статьи
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение