Путин заговорил о второй волне коронавируса 

Вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19 возможна в России с октября по ноябрь. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. В ходе него он заявил, что с октября по ноябрь в России возможна новая волна распространения коронавирусной инфекции, и призвал Министерство здравоохранения России быть к этому готовым.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в ходе того же мероприятия глава государства заявил, что в России стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Также он отметил запас прочности, с которым система здравоохранения страны продолжает борьбу с пандемией.

Сегодня инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пока не видит предпосылок ко второй волне распространения COVID-19 в России, однако допустил, что если она и произойдет, то начнется в конце июля или августа, когда вторая волна пандемии достигнет пика в других странах.