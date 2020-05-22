В Подмосковье ужесточают масочный режим 

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«Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски», — цитирует ТАСС Воробьёва.

Ранее Воробьёв заявил, что с 23 мая в Подмосковье отменяют электронные пропуска.

По его словам, в регионе с 25 мая будут смягчены ограничительные меры, введённые из-за COVID-19: заработают торговля автомобилями и офисы продаж на стройках жилья.

В мае в Московской области начал действовать масочный режим, однако санкции за его нарушение были отсрочены.