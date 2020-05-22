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В Подмосковье ужесточают масочный режим 

RT на русском и ещё 21 36 минут назад
В Подмосковье ужесточают масочный режим
Фото: РИА Новости
Власти Московской области ужесточают масочный режим, теперь за появление в общественных местах без маски будут штрафовать. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор области Андрей Воробьёв.
«Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски», — цитирует ТАСС Воробьёва.
Ранее Воробьёв заявил, что с 23 мая в Подмосковье отменяют электронные пропуска.
По его словам, в регионе с 25 мая будут смягчены ограничительные меры, введённые из-за COVID-19: заработают торговля автомобилями и офисы продаж на стройках жилья.
В мае в Московской области начал действовать масочный режим, однако санкции за его нарушение были отсрочены.
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Общество , Андрей Воробьев , Правительство московской области , ИТАР-ТАСС , Московская область
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